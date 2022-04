 Wirtschaft, Handel & Finanzen: DAX-FLASH: Dax kaum verändert - Anleger warten auf US-Jobdaten

Der Dax dürfte am Freitag mit einem wenig bewegten Start seine bisherigen Wochengewinne zunächst halten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Auftakt fast unverändert auf 14 416 Punkte. Nach dem Rückschlag vom Vortag hat er es vor allem den deutlichen Kursgewinnen vom Dienstag zu verdanken, dass die Wochenbilanz mit bislang 0,8 Prozent positiv bleibt. Nun warten die Anleger auf den Arbeitsmarktbericht aus den USA am Nachmittag.

Der sinkende Ölpreis konnte die Anleger zuletzt nicht mehr von Aktien überzeugen, auch wenn der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI durch die Freigabe von US-Ölreserven mittlerweile unter 100 Dollar steht. "Geopolitische Bedenken belasten weiterhin die Stimmung der Anleger", hieß es am Morgen von den Experten der Credit Suisse. Bei den Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland mangele es noch an nennenswerten Fortschritten. Die Kämpfe gehen mit unverminderter Härte weiter.

Nach der Erholung um 2000 Punkte vom März-Tief beäugen die Dax-Anleger nun auch die konjunkturellen Folgen des Krieges in der Ukraine wieder kritischer, und so dürfte der US-Jobbericht im Rampenlicht stehen. "Die Börsianer gehen für heute von einem weiteren Stellenaufbau und einem neuen Post-Covid-19 Tief bei der Arbeitslosenquote aus", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Aktuell steht der Dax ungefähr in der Mitte seiner jüngsten Spanne von 14 000 bis 15 000 Punkten.