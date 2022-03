 Wirtschaft, Handel & Finanzen: DAX-FLASH: Kursgewinne vor US-Zinsentscheidung erwartet - China stark erholt

Der Dax dürfte am Mittwoch mit Gewinnen in den Tag der US-Leitzinsentscheidung starten. Vor allem die starke Erholung chinesischer Aktien, die zuletzt durch den Ukraine-Krieg wegen der Nähe der Regierung zu Russland massiv unter Druck geraten waren, treibt den Dax wieder in Richtung 14 100 Punkte. Der Hang-Seng-Index in Hongkong gewann in der Spitze fast 9 Prozent.

Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt bis zu 1,4 Prozent höher auf 14 117 Punkte. Tags zuvor war der Dax zeitweise bis auf 13 577 Punkte gefallen, bevor er die Verluste fast komplett wieder ausgleichen konnte. Die US-Notenbank dürfte am Abend die Zinswende mit einer Anhebung auf eine Spanne von 0,25 bis 0,50 Prozent starten. Vor zwei Jahren hatte die Fed zu Beginn der Corona-Krise den Leitzins auf fast Null gesenkt. Zwischenzeitliche Spekulationen auf einen großen Zinsschritt zum Auftakt seien wegen des Ukraine-Krieges vom Tisch, hieß es bei der Dekabank. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen