 Wirtschaft, Handel & Finanzen: DAX-FLASH: Stabilisierungsversuch hält an vor US-Inflationsdaten

DAX-FLASH: Stabilisierungsversuch hält an vor US-Inflationsdaten

Der Dax arbeitet am Mittwoch zunächst weiter an der Stabilisierung. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,6 Prozent höher auf 13 615 Punkte. Tags zuvor war der Dax sogar schon bis auf 13 719 Punkte gestiegen, bevor ihn am Nachmittag die Kräfte verließen.