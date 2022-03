 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Dax im Plus - Schnäppchenjäger befeuern Erholungsrally

Der Dax hat nach einer herben Verlustserie am Mittwoch eine Erholungsrally hingelegt. Laut Marktbeobachter Thomas Altmann vom Broker QC Partners „lockt die Aussicht auf eine Stabilisierung jetzt doch einige Schnäppchenjäger in den Markt”.

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Foto: dpa) Dax

Trotz des anhaltenden Ukraine-Kriegs und weiter steigender Ölpreise zog der deutsche Leitindex am Mittag um 5,44 Prozent auf 13.529,13 Punkte an. Am Vortag hatte er nach einem wechselhaften Verlauf zwar kaum verändert geschlossen, damit aber die vorangegangene Talfahrt erst einmal gestoppt. Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es zur Wochenmitte um 5,31 Prozent auf 29.665,64 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 5,48 Prozent auf 3697,22 Punkte.

Die Adidas-Titel setzten ihre vortags begonnene Erholungsrally fort: Mit einem Kurssprung von über zehn Prozent belegte der Sportartikelhersteller den ersten Indexplatz. In dessen Kielwasser verteuerten sich die Aktien von Konkurrent Puma um gut siebeneinhalb Prozent. Bei den Titeln der Deutschen Post konnten sich die Aktionäre über ein Plus von knapp neun Prozent freuen. Dass Continental nach zwei schwachen Jahren wieder schwarze Zahlen schrieb, ließ die Anteilsscheine des Autozulieferers und Reifenherstellers um marktkonforme fünfeinhalb Prozent steigen.

Die Papiere von Brenntag verteuerten sich um gut viereinhalb Prozent. Der Chemikalienhändler berichtete für 2021 sowohl für den Umsatz als auch für den um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen einen sprunghaften Anstieg. Im Kleinwerte-Index SDax war die Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kurssprung von 18 Prozent unangefochtener Spitzenreiter. Der Immobilienfinanzierer übertraf sein Gewinnziel. Für die Aktien von Siltronic ging es um fast elf Prozent hoch. Der Waferhersteller schlug nach einem Gewinnsprung eine 50-prozentige Dividendensteigerung vor und will 2022 trotz steigender Kosten profitabler werden.