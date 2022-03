 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Dax tritt auf der Stelle

Nach der deutlichen Erholung in der Vorwoche hat sich der deutsche Aktienmarkt am Montag in stabiler Verfassung gezeigt. Der Dax notierte am Nachmittag 0,04 Prozent höher bei 14 419,26 Punkten.

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Foto: dpa) Dax Der Euro kostete zuletzt 1,1042 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank Der MDax der mittelgroßen Börsenkonzerne legte um 0,23 Prozent auf 31 679,01 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um rund 0,1 Prozent. Ein Ende des Krieges in der Ukraine ist weiterhin nicht in Sicht. Unter den Einzelwerten standen die Aktien von SAP mit einem Verlust von 1,6 Prozent im Fokus. Europas größter Softwarehersteller muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Die VW-Großaktionärin Porsche SE will ihren Anteilseignern für das vergangene Jahr mehr Dividende auszahlen. Die Porsche-Aktien gewannen 0,9 Prozent. Hannover Rück profitierten von der Aufnahme der Aktien in den Dax und setzten sich mit einem Kursplus von 4,7 Prozent an die Spitze des Leitindex. Für die ebenfalls neu im Dax befindlichen Papiere des vom ehemaligen Daimler-Konzern abgespaltenen Lkw-Herstellers Daimler Truck ging es um 0,4 Prozent aufwärts. Für die beiden Werte mussten die Aktien des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf und des Energietechnikkonzerns Siemens Energy aus dem Dax weichen. Der Stahlhersteller Salzgitter will nach einer zweijährigen Nullrunde bei der Dividende für 2021 mit 0,75 Euro je Anteil soviel ausschütten wie seit 2008 nicht mehr. Die Anteilsscheine schnellten als SDax-Spitzenreiter im 10,4 Prozent vor.

Der Euro kostete zuletzt 1,1042 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1008 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,22 Prozent am Freitag auf 0,25 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,20 Prozent auf 140,18 Punkte. Der Bund-Future büßte 0,73 Prozent auf 160,28 Zähler ein.