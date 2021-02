 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Dehoga: Kretschmers Absage an Osterurlaub 'völlig inakzeptabel'

Dehoga: Kretschmers Absage an Osterurlaub 'völlig inakzeptabel'

Die Diskussion um Urlaubsreisen an Ostern in Deutschland verärgert Hoteliers und Gastronomen. "Die pauschale Absage des Osterurlaubs ist völlig inakzeptabel und ein erneuter Schlag ins Gesicht der Branche", kritisierte Guido Zöllick, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) am Montag. Vorstöße wie die des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer sorgten für massive Empörung.