 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Desinformation im Ukraine-Krieg: EU-Kommission will Akteure bestrafen

Desinformation im Ukraine-Krieg: EU-Kommission will Akteure bestrafen

Die EU-Kommission will im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine Urheber von gezielter Falschinformation künftig bestrafen. "Ich werde einen neuen Mechanismus vorschlagen, der uns erlauben wird, diese bösartigen Desinformations-Akteure zu sanktionieren", sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Dienstag im EU-Parlament in Straßburg.