 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Deutsch-Indische Regierungskonsultationen in Berlin

Deutsch-Indische Regierungskonsultationen in Berlin

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Indiens Premierminister Narendra Modi kommen am Montag in Berlin gemeinsam mit mehreren Kabinettsmitgliedern zu Regierungskonsultationen zusammen. Es sind die sechsten Regierungskonsultationen beider Länder. Zuletzt fanden sie im November 2019 in Indien statt, kurz vor der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus. Zu den Themen dürfte diesmal der Ukraine-Krieg gehören, bei dem Indien anders als Deutschland eine neutrale Rolle einnimmt und auf Sanktionen gegen Russland verzichtet.