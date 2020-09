 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Deutsche Anleihen: Kaum Bewegung zum Start

Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag nahezu unbewegt in den Handel gegangen. Händler berichteten von einem ruhigen Auftakt am Rentenmarkt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future lag am Morgen stabil auf 176,74 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,48 Prozent.

Im Tagesverlauf stehen wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Sowohl in Europa als auch den USA werden die Einkaufsmanagerindizes des Instituts Markit erwartet. Die Indikatoren geben zumeist verlässliche Hinweise auf die konjunkturelle Entwicklung. In den USA wird darüber hinaus der ISM-Index für die Dienstleister veröffentlicht. Dieser wird in den Vereinigten Staaten stärker beachtet als der wesentlich jüngere Markit-Indikator.