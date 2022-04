 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Deutsche Anleihen: Kaum Bewegung zum Start

Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag nahezu unbewegt in den Handel gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen geringfügig um 0,03 Prozent auf 154,47 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 0,87 Prozent. In der vergangenen Woche war sie mit 0,97 Prozent auf den höchsten Stand seit Mitte 2015 gestiegen.

Vor dem Wochenende blicken die Marktteilnehmer auf zahlreiche Wirtschaftsdaten. In der Eurozone stehen unter anderem Wachstumszahlen zum ersten Quartal und Inflationsdaten für April auf dem Programm. In den USA wird neben anderen Zahlen ein von der US-Notenbank Fed besonders beachtetes Inflationsmaß erwartet. In Russland trifft die Notenbank ihre Zinsentscheidung. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

