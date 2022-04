 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Deutsche Anleihen: Kursverluste

Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag im Nachmittagshandel nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,24 Prozent auf 156,88 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf 0,67 Prozent. Sie liegt damit etwas unter dem in der vergangenen Woche erreichten Höchststandes seit Februar 2018. Die Rendite war damals auf 0,74 Prozent gestiegen.

Produktionsdaten aus der deutschen Industrie fielen am Morgen unspektakulär aus. Die Gesamtherstellung stieg im Februar leicht um 0,2 Prozent, was den Markterwartungen entsprach. Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone sind im Februar weniger als erwartet gestiegen. Der Ukraine-Krieg dürfte sich noch kaum auf die Daten ausgewirkt haben.

Neben dem Ukraine-Krieg sorgt die anstehende Präsidentschaftswahl in Frankreich für Verunsicherung. Eine Wiederwahl des proeuropäischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron gilt nicht mehr als sicher. So hat seine wichtigste Herausforderin, die Rechtspopulistin Marine Le Pen, laut Meinungsumfragen aufgeholt. Am Sonntag steht die erste Runde an. Andere Kandidaten dürfte kaum eine Chance auf die Stichwahl haben.

Überraschend positive Daten vom US-Arbeitsmarkt bewegten die Märkte kaum. In der vergangenen Woche ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf den tiefsten Stand seit 1968 gefallen. Am Vorabend hatte das Protokoll zur jüngsten Sitzung der US-Notenbank deren Neigung zu einer raschen geldpolitischen Straffung bestätigt. Hintergrund ist die sehr hohe und voraussichtlich weiter steigende Inflation.