 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne zum Start

Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gegangen. Am Morgen stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,08 Prozent auf 157,09 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 0,63 Prozent. Sie bewegt sich damit etwas unterhalb des in der vergangenen Woche mit 0,74 Prozent erreichten Höchststands seit Februar 2018.

Vor dem Wochenende stehen kaum nennenswerte Konjunkturdaten auf dem Programm. Allenfalls Produktionszahlen aus der spanischen Industrie könnten etwas Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Es äußern sich jedoch einige Notenbanker aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB). Zunehmend nervös blicken Marktteilnehmer auf die erste Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich an diesem Wochenende. Nachdem Staatspräsident Emmanuel Macron in den Umfragen lange klar vorne lag, hat seine größte Konkurrentin Marine Le Pen zuletzt deutlich aufgeholt. Le Pen steht europäischen Fragen wesentlich kritischer gegenüber als Macron. Der Risikoaufschlag französischer Staatsanleihen gegenüber deutschen Papieren ist daher zuletzt gestiegen.

