 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag nach positiv aufgenommen Industriedaten aus der Eurozone etwas nachgegeben. Bis zum Mittag fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,05 Prozent auf 172,84 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen lag bei minus 0,27 Prozent.

Ein wenig belastet wurden die Anleihen durch robuste Zahlen zur Industrieproduktion aus der Eurozone. Der Anstieg im April war merklich stärker als erwartet. Zudem wurde der Vormonatsanstieg nach oben revidiert.

Die Kursausschläge hielten sich jedoch in engen Grenzen. Der Anleihemarkt hat vor der Sitzung der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch eine abwartende Haltung eingenommen. Trotz der zuletzt deutlich gestiegenen Inflation erwarten Beobachter überwiegend noch keine Signale für eine Rückführung der Anleihekäufe, die zur Stützung der Konjunktur in der Corona-Krise aufgelegt wurden. Die Fed verwies zuletzt auf Sonderfaktoren, die für den Anstieg der Inflation verantwortlich seien. Zudem sei die Arbeitslosigkeit weiter hoch.