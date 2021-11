 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Deutsche Anleihen stabil - Türkische Staatsanleihen verlieren

Deutsche Bundesanleihen haben sich am Donnerstag bis zum Mittag nur wenig im Kurs bewegt. Am Mittag stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future leicht um 0,04 Prozent auf 171,03 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,26 Prozent.

Wesentliche Konjunkturdaten wurden im Vormittagshandel nicht veröffentlicht. Der Anleihehandel in Deutschland fiel entsprechend ruhig aus. Im Verlauf dürften jedoch US-Konjunkturdaten von Interesse sein. Veröffentlicht werden die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt, die Bedeutung für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed haben können. Daneben steht mit dem Philly-Fed-Index ein regionaler Industrieindikator auf dem Programm. Es äußern sich auch einige hochrangige Zentralbanker.

Am türkischen Anleihemarkt stiegen die Risikoaufschläge für Staatspapiere spürbar an. Marktbeobachter verwiesen auf die Entscheidung der türkischen Notenbank, ihren Leitzins trotz einer hohen Inflation von fast 20 Prozent weiter zu reduzieren. Die Zentralbank senkte den Leitzins um einen Prozentpunkt auf 15 Prozent. "So entsteht kein Vertrauen", erklärte Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank. Allerdings stellte die Zentralbank in Aussicht, die Zinssenkungen im Dezember zu beenden.