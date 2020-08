 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Deutsche Anleihen starten etwas schwächer

Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag mit wenig Bewegung in die Handelswoche gestartet. Im frühen Handel fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future geringfügig um 0,08 Prozent auf 177,06 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,51 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone gab es kaum Bewegung.

Nach deutlichen Kursverlusten am Freitag ging es zum Wochenauftakt mit dem Bund-Future nur noch leicht nach unten. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern werden die Kurse durch die Aussicht auf einen freundlichen Auftakt am Frankfurter Aktienmarkt etwas belastet. Im weiteren Tagesverlauf wird mit einem eher impulsarmen Handel gerechnet. Es stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger am deutschen Rentenmarkt orientieren könnten.