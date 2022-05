 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Deutsche Anleihen starten fest

Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,09 Prozent auf 152,78 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug rund ein Prozent. Sie hat sich damit wieder etwas von dem am Montag markierten Achtjahreshoch von 1,19 Prozent entfernt.

Zur Wochenmitte richtet sich die Aufmerksamkeit am Anleihemarkt auf die Preisentwicklung in den USA. Die Regierung veröffentlicht Inflationszahlen für den Monat April. Es wird erwartet, dass die Inflationsrate auf hohem Niveau leicht zurückgeht. Die US-Notenbank Fed stemmt sich bereits mit Zinsanhebungen gegen die Teuerung, die zuletzt auf einem rund 40-jährigen Höchststand gelegen hat. Auch in Europa dürften die Themen Inflation und Geldpolitik präsent bleiben. Unter anderem will sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu Wort melden. Die EZB hat zuletzt deutlichere Hinweise auf anstehende Zinsanhebungen gegeben, sie dürfte aber wesentlich vorsichtiger vorgehen als die Federal Reserve. Die EZB erklärt ihre Zurückhaltung unter anderem mit der robusteren US-Konjunktur.

