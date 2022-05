 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Deutsche Anleihen starten mit leichten Verlusten

Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit leichten Verlusten in den Handel gegangen. Am Morgen fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,13 Prozent auf 152,35 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 1,06 Prozent.

Zinsauftrieb kam zuletzt durch steigende Erwartungen an die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank Zinsauftrieb kam zuletzt durch steigende Erwartungen an die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Am Dienstag wurden an den Finanzmärkten EZB-Zinsanhebungen um insgesamt einen Prozentpunkt in diesem Jahr erwartet. Das ist der bisher höchste Wert in der Pandemie. Ausschlaggebend ist die hohe Inflation, die derzeit auf dem höchsten Stand seit Einführung des Euro liegt. Zur Wochenmitte dürften Inflationsdaten aus der Eurozone den hohen Preisauftrieb bestätigen. Außerdem stehen Zahlen vom US-Immobilienmarkt auf dem Programm. Angesichts steigender Hypothekenzinsen und stark anziehender Baukosten hat der für die Wirtschaft der Vereinigten Staaten wichtige Häusermarkt zuletzt eher zur Schwäche geneigt. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen