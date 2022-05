 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Deutsche Anleihen starten stabil in die Woche

Deutsche Anleihen starten stabil in die Woche

Deutsche Bundesanleihen sind am Montag faktisch stabil in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future geringfügig um 0,03 Prozent auf 153,91 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 0,94 Prozent. Sie hat sich zuletzt von ihrem Achtjahreshoch von 1,19 Prozent entfernt, das vor etwa einer Woche markiert wurde.