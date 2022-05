 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Deutsche Bahn kündigt Verkaufsstart für 9-Euro-Ticket am 23. Mai an

Deutsche Bahn kündigt Verkaufsstart für 9-Euro-Ticket am 23. Mai an

Bei der Deutschen Bahn können Verbraucherinnen und Verbraucher das sogenannte 9-Euro-Monatsticket ab dem 23. Mai kaufen - vorausgesetzt Bundestag und Bundesrat stimmen dem Vorhaben zu. Das Ticket stehe dann über die App DB-Navigator sowie sämtliche andere digitale Bahn-Kanäle zur Verfügung, teilte der Konzern am Sonntag mit. "Ebenso wird es an den rund 5500 Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn und in den über 400 DB Reisezentren in Bahnhöfen erhältlich sein", hieß es.