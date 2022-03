 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Deutsche Bahn peilt 2022 Umsatzrekord an - Gewinn offen

Deutsche Bahn peilt 2022 Umsatzrekord an - Gewinn offen

Nach einem kräftigen Umsatzwachstum im vergangenen Jahr plant die Deutsche Bahn in diesem Jahr mit einem weiteren leichten Plus. Angepeilt wird ein Umsatz von mehr als 48 Milliarden Euro, wie das Bundesunternehmen am Donnerstag mitteilte. 2021 hatte vor allem ein kräftiger Schub bei der internationalen Logistiktochter DB Schenker zu einem Wachstum von 18 Prozent auf den Rekordwert von 47,3 Milliarden Euro geführt. Der Konzernverlust sank im zweiten Corona-Jahr von 5,7 Milliarden auf 900 Millionen Euro.