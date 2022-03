 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Devisen: Euro steigt in Richtung 1,10 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag seine vorsichtige Erholung vom Wochenbeginn fortgesetzt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0980 US-Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0960 Dollar festgesetzt.

An den Finanzmärkten haben neue Gespräche zwischen Russland und der Ukraine Hoffnungen auf eine Annäherung der Kriegsparteien aufkeimen lassen. Von einem Durchbruch kann bisher aber nicht gesprochen werden. Die Gespräche im Online-Format sollen heute fortgesetzt werden. Bei Konjunkturdaten blicken Anleger auf die Konjunkturerwartungen des Mannheimer ZEW-Instituts. Infolge des Ukraine-Kriegs wird mit einem herben Stimmungseinbruch unter den befragten Finanzmarktexperten gerechnet. In den USA stehen Preisdaten von der Unternehmensebene an.

