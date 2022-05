 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Digital-Technik in der Landwirtschaft in Deutschland weit verbreitet

Digital-Technik in der Landwirtschaft in Deutschland weit verbreitet

In der deutschen Landwirtschaft setzen immer mehr Betriebe auf digitale Technologien, um Erträge zu steigern und den Einsatz von Dünger, Pflanzenschutzmitteln und anderen Ressourcen punktgenau zu steuern. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbandes Bitkom unter landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland ab einer Betriebsfläche von 20 Hektar, die am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Danach nutzen vier von fünf Betrieben (79 Prozent) der Betriebe digitale Technologien oder Verfahren.