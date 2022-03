 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Dobrindt will bei wachsender Flüchtlingszahlen mehr Hilfen für Länder

Dobrindt will bei wachsender Flüchtlingszahlen mehr Hilfen für Länder

Angesichts der steigenden Zahlen ukrainischer Kriegsflüchtlinge in Deutschland fordert CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt von der Bundesregierung mehr Hilfen für Länder und Kommunen. "Wir werden in den nächsten Tagen ganz erheblich ansteigende Fluchtbewegungen sehen", sagte Dobrindt der "Augsburger Allgemeinen" (Mittwoch). Dafür werde schnellstmöglich ein Verteilermechanismus benötigt, da die Geflüchteten nicht nur in den großen Städten untergebracht werden könnten.