 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Dorfbewohner: Abgestürztes Boeing-Flugzeug 'komplett zerstört'

Nach dem Absturz eines Flugzeugs mit 132 Menschen an Bord in Südchina berichteten Dorfbewohner, die Maschine sei "komplett zerstört" worden. Der Waldbrand habe inzwischen gelöscht werden können, berichteten Augenzeugen am Montag nach Angaben der Nachrichtenseite Jimu Xinwen.

Feuerwehrleute und Bergungstrupps, an denen sich auch örtliche Anwohner beteiligten, seien an der Absturzstelle im Kreis Teng in der südchinesischen Region Guangxi. Über das Schicksal der Insassen der Boeing 737 der China Eastern Airlines wurde zunächst nichts weiter bekannt. Die Fluggesellschaft wechselte auf ihrer Webseite die Farbe in Grau, um ihre Trauer zum Ausdruck zu bringen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen