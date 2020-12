 Wirtschaft, Handel & Finanzen: dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger halten sich zurück

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - STABIL - Am letzten Handelstag des Börsenjahres 2020 lassen es die Anleger ruhiger angehen. Der Dax dürfte wenig bewegt in den verkürzten Handel starten, nachdem er am Vortag nach einem Rekord geschwächelt hatte. Das Handelshaus IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor dem Start fast unverändert auf 13 763 Punkte. Er steuert derzeit auf ein Jahresplus von fast vier Prozent zu. Allein im Dezember hat er bislang 3,5 Prozent zugelegt. Am Vortag durfte der Dax schon fast in Richtung der 14 000 Punkte schielen, dann aber bekamen die Anleger kalte Füße. Mit einem Rekord von 13 903 Punkten sind sie für das neue Börsenjahr eine schwere Hypothek eingegangen, da eine erhoffte Erholung von der Viruskrise schon vorweg genommen wird.

USA: - ETWAS SCHWÄCHER - Die vorläufige Blockade eines weiteren milliardenschweren Pakets für die US-Konjunktur hat am Dienstag die Rekordjagd an der Wall Street abgewürgt. Zwar stieg der Leitindex Dow Jones Industrial in den ersten Handelsminuten auf ein weiteres Rekordhoch von 30 589 Punkten, anschließend drehte er aber ins Minus, das zur Schlussglocke 0,22 Prozent auf 30 335,67 Zähler betrug.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch uneinheitlich tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss nach den kräftigen Kursgewinnen am Vortag 0,4 Prozent schwächer. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen legte zuletzt hingegen um 1,2 Prozent zu und der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 1,4 Prozent.

^

DAX 13761,38 -0,21%

XDAX 13715,85 -0,43%

EuroSTOXX 50 3581,37 +0,17

Stoxx50 3124,47 +0,87%

DJIA 30335,67 -0,22%

S&P 500 3727,04 -0,22%

NASDAQ 100 12843,491 +0,04%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 177,71 0%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,22835 +0,27%

USD/Yen 103,3470 -0,18%

Euro/Yen 126,9460 +0,04%°

ROHÖL:

^

Brent 51,28 +0,19 USD

WTI 48,15 +0,15 USD°