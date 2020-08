 Wirtschaft, Handel & Finanzen: dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Klare Kursgewinne erwartet - Teil 1

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KLARE KURSGEWINNE - Der Dax könnte sich am Dienstag aus seiner jüngsten Komfortzone wagen. Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt auf 12 802 Punkte, was ein Plus von 0,9 Prozent bedeutet. Damit würde er einen weiteren Versuch unternehmen, die Seitwärtsspanne der vergangenen Tage nach oben zu verlassen. Der Bereich von 12 750 bis 12 800 Punkten hatte sich zuletzt immer wieder als hohe Hürde erwiesen. Als Stütze gelten am Dienstag die positiven Vorgaben aus Übersee.

USA: - DEUTLICHE KURSGEWINNE - Der US-Leitindex Dow hat am Montag seinen höchsten Stand seit etwas mehr als fünf Monaten zurückerobert. Kurz nach dem Handelsstart ließ der Wall-Street-Index sein Hoch von Anfang Juni hinter sich und kletterte in Richtung 28 000 Punkte. Unterstützung für die Wall Street kam von der Aussicht auf die erwarteten, weiteren Hilfen für die angeschlagene US-Wirtschaft. Zum Handelsschluss ging es für den Dow Jones Industrial um 1,30 Prozent auf 27 791,44 Punkte hinauf und damit auf sein höchstes Niveau seit dem 25. Februar.

ASIEN: - KRÄFTIGE KURSGEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Dienstag deutlich zugelegt. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,66 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong legte mit 2,40 Prozent noch deutlicher zu. Nach dem Feiertag zum Wochenstart gewann der Leitindex Nikkei 225 in Japan 1,90 Prozent. Positive Vorgaben aus den USA stützten auch hier den Markt.

^

DAX 12687,53 +0,10%

XDAX 12753,73 +0,40%

EuroSTOXX 50 3259,71 +0,22%

Stoxx50 2957,51 +0,37%

DJIA 27791,44 +1,30%

S&P 500 3360,47 +0,27%

NASDAQ 100 11085,168 -0,49%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 177,29 -0,06%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,17534 +0,13%

USD/Yen 106,1025 +0,13%

Euro/Yen 124,7071 +0,27%°

ROHÖL:

^

Brent 45,17 +0,18 USD

WTI 42,23 +0,29 USD°