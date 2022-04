 Wirtschaft, Handel & Finanzen: dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Konjunktursorgen belasten Dax

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Nach dem Stabilisierungsversuch zum Wochenabschluss zeichnen sich im Dax am Montag wieder Verluste ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt etwa ein Prozent tiefer auf 14 148 Punkte. Damit tendiert er wieder in Richtung seines Vorwochentiefs bei 14 027 Punkte in Sichtweite der runden Marke von 14 000 Punkten. Vor allem die Technologiewerte waren im US-Handel am Freitag unter Verkaufsdruck geraten. Im Nasdaq-Auswahlindex Nasdaq 100 wackelt nun auch die mittelfristige 50-Tage-Linie, nachdem er zuletzt an der Rückkehr über die langfristige 200-Tage-Linie gescheitert war. Die Straffung der Geldpolitik dämpfe weiter die Risikofreude der Anleger, heißt es bei der Bank Credit Suisse. Insgesamt bleiben sie aber für Aktien optimistisch - trotz steigender Anleiherenditen und damit attraktiver gewordener Anlagealternativen. Eine weitere Belastung kommt aus Asien: Dort stehen die chinesischen Aktienmärkte am Montagmorgen unter Druck, da die Konjunktursorgen vor allem angesichts der Covid-Ausbrüche zunehmen. Für politische Verunsicherung sorgt derweil die Wahl in Frankreich. Denn bei den Nachbarn wird es nun Ende des Monats erneut ein Stichwahl-Duell zwischen dem liberalen Präsidenten Emmanuel Macron und der Rechten Marine Le Pen um das höchste Staatsamt geben. Ein Sieg Le Pens wäre für Deutschland und Europa ein Schock mit bedeutungsschweren Folgen. Le Pen stellt die seit Jahrzehnten enge Zusammenarbeit mit Berlin in Frage und strebt eher nach Kooperation mit anderen Euroskeptikern wie Budapest oder Warschau.

USA: - DOW IM PLUS, TECHS SCHWÄCHELN - Weiter steigende Renditen am Anleihemarkt und damit verbundene Sorgen um die Geschäftsentwicklung haben den Tech-Aktien am Freitag einmal mehr zu schaffen gemacht. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial aber erholte sich etwas von seinen jüngsten Verlusten. Der Dow legte um 0,40 Prozent auf 34 721,12 Punkte zu. Auf Wochensicht ergibt dies jedoch ein Minus von 0,28 Prozent. Für den breiter gefassten S&P 500 ging es am Freitag um 0,27 Prozent auf 4488,28 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 1,41 Prozent auf 14 327,26 Punkte. Sein Wochenminus beläuft sich auf 3,6 Prozent.

ASIEN: - VERLUSTE - Konjunktursorgen haben am Montag auf die Stimmung an den Börsen Asiens gedrückt. So nähren die umfangreichen Corona-Lockdowns sowie steigende Verbraucherpreise in China die Bedenken hinsichtlich der Kauflaune der Menschen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland sank zuletzt um mehr als zwei Prozent. In Hongkong ging es für den Hang Seng um knapp zweieinhalb Prozent nach unten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte fast ein Prozent tiefer.

DAX 14283,67 1,46%

XDAX 14234,99 0,25%

EuroSTOXX 50 3858,37 1,48%

Stoxx50 3788,81 1,48%

DJIA 34721,12 0,40%

S&P 500 4488,28 -0,27%

NASDAQ 100 14327,26 -1,41%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 155,77 -0,42%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0886 0,08%

USD/Yen 124,86 0,47%

Euro/Yen 135,92 0,55%

ROHÖL:

Brent 100,28 -2,50 USD

WTI 95,69 -2,57 USD

