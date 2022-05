 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Ende einer Ära: Historischer Viehmarkt in Buenos Aires schließt

Ende einer Ära: Historischer Viehmarkt in Buenos Aires schließt

Nach 122 Jahren ist auf dem Viehmarkt Mercado de Liniers in Buenos Aires zum letzten Mal der Hammer gefallen. Am Freitag wurden auf dem 34 Hektar großen Gelände im Stadtteil Mataderos im Herzen der argentinischen Hauptstadt noch einmal Rinder und Kälber versteigert, bevor der Markt für immer seine Tore schließt. Ab der kommenden Woche werden die Tiere dann auf dem neuen Viehmarkt in Cañuelas vor den Toren der Stadt verkauft. "Das bringt viele betriebliche Vorteile", sagte der Leiter des Marktes, Oscar Subarroca.