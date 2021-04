 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Erneut deutlich mehr Baugenehmigungen im Februar

Der Aufwärtstrend bei den Baugenehmigungen setzt sich fort. Im Februar wurden 30 058 Wohnungen genehmigt, 6,3 Prozent mehr als im Januar, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. In den Zahlen sind sowohl Bewilligungen für den Bau neuer Gebäude als auch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden enthalten.

In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden im Februar demnach 26 829 Wohnungen genehmigt - 8,6 Prozent mehr als im Vormonat. Während kaum neue Einfamilienhäuser bewilligt wurden, gab es prozentual zweistellige Zuwächse bei Ein- und Mehrfamilienhäusern. Dagegen gab es bei den Genehmigungen für Wohnungen, die durch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden entstehen, kräftige Rückgänge. Schon im Januar war die Zahl der Baugenehmigungen um gut fünf Prozent gegenüber dem Vormonat gewachsen. Im vergangenen Jahr stiegen die Bewilligungen trotz Corona-Krise auf einen Höchststand seit 2016. Baugenehmigungen sind ein wichtiger Indikator für den Neubau im Kampf gegen die Wohnungsnot in vielen Städten. Einige Wohnungen werden jedoch genehmigt, aber noch nicht gebaut, etwa weil Handwerker und Baufirmen im Immobilienboom überlastet sind. Daher übersteigt die Zahl der Baugenehmigungen bei weitem die der fertigen Gebäude. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

