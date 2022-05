 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Erste Ammoniak-Lieferungen aus Emiraten in der zweiten Hälfte 2022

Erste Ammoniak-Lieferungen aus Emiraten in der zweiten Hälfte 2022

Erste Testlieferungen von Ammoniak aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) sollen in der zweiten Jahreshälfte 2022 im Hamburger Hafen eintreffen. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium nach einem Gespräch von Minister Robert Habeck (Grüne) und VAE-Industrieminister Sultan Al Jaber am Mittwoch in Berlin mit.