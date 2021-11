 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Esken verspricht: SPD will in Koalition eigenständige Kraft sein

SPD-Chefin Saskia Esken hat den Jusos versprochen, dass die SPD trotz einer Koalition mit Grünen und FDP eine eigenständige politische Kraft sein soll. Sie möge den Begriff "Kanzlerpartei" nicht, sagte Esken. "Das sind wir nicht, wir sind eigenständige politische Kraft", betonte sie am Freitag beim Bundeskongress der SPD-Jugendorganisation. Die SPD werde auch weiter etwa für eine Umverteilung von Vermögen, Einkommen und Chancen kämpfen.

Ein Koalitionsvertrag bedeute auch nicht, dass man in einer Legislatur nicht noch andere Anliegen verfolgen könne, sagte Esken. "Es ergeben sich neue Situationen, neue Herausforderungen, es werden neue Antworten gesucht." Mehrere Jusos hatten in der Aussprache gefordert, die Partei dürfe sich Fraktion und Bundesregierung nicht unterordnen. Sie müsse weiter auch für Ideale kämpfen, die es nicht in den Koalitionsvertrag geschafft hätten.