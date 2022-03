 Wirtschaft, Handel & Finanzen: EU-Ratspräsident ruft Gipfelteilnehmer zu Geschlossenheit auf

Ratspräsident Charles Michel hat die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten aufgefordert, sich während des russischen Kriegs gegen die Ukraine nicht zu zerstreiten. "Es ist sehr wichtig, geschlossen zu bleiben", sagte er am Donnerstag zum Auftakt eines zweitägigen informellen EU-Gipfels in Versailles bei Paris. Gleichzeitig reiche das aber auch nicht aus. Man müsse nun identifizieren, was die nächsten Schritte sein könnten, um einen positiven Einfluss auszuüben, sagte der Belgier. Ziel müsse es sein, so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand zu kommen.

Mit zunehmender Dauer des russischen Kriegs gegen die Ukraine waren zuletzt zwischen den EU-Staaten deutliche Spannungen über den weiteren Kurs der Europäischen Union sichtbar geworden. Kurz vor dem Gipfel an diesem Donnerstag und Freitag wurde hinter den Kulissen darüber gerungen, wie mit dem Antrag der Ukraine auf einen EU-Betritt umgegangen werden soll. Zudem stand die Frage im Raum, wie schnell ein weiteres Paket mit Russland-Sanktionen beschlossen werden soll und ob dieses auch auf den russischen Energiesektor abzielen könnte. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

