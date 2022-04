 Wirtschaft, Handel & Finanzen: EU sendet 600 Millionen an Afrikanische Union für Friedensmaßnahmen

EU sendet 600 Millionen an Afrikanische Union für Friedensmaßnahmen

Die Europäische Union will der Afrikanischen Union (AU) 600 Millionen Euro für friedensunterstützende Maßnahmen zur Verfügung stellen. Die EU-Länder einigten sich darauf, die Gelder für den Zeitraum von 2022 bis 2024 bereitzustellen, wie aus einer Mitteilung am Donnerstag hervorgeht. Die AU könne somit Unterstützung für einzelne Maßnahmen anfordern, um rasch auf Sicherheitsbedürfnisse auf dem afrikanischen Kontinent zu reagieren. So werde unter anderem eine multinationale Taskforce gegen die islamistische Terrororganisation Boko Haram mit zusätzlichen zehn Millionen Euro unterstützt, hieß es.