 Wirtschaft, Handel & Finanzen: EU und Japan schließen digitale Partnerschaft

Die Europäische Union (EU) und Japan haben eine Partnerschaft zur Entwicklung von digitalen Technologien, Cybersicherheit und künstlicher Intelligenz ins Leben gerufen. "Führung in diesem Bereich ist der Schlüssel zu unserer Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag in Tokio im Anschluss an ein Gipfeltreffen zwischen der EU und Japan. Die digitale Partnerschaft sei die erste dieser Art zwischen der EU und einem anderen Land. Beide Seiten einigten sich zudem darauf, ihre strategische Partnerschaft zu nutzen, um die Lieferketten zum Beispiel bei Halbleitern zu stärken und zu diversifizieren, wie von der Leyen sagte.