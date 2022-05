 Wirtschaft, Handel & Finanzen: EU will sich verstärkt in Indo-Pazifik engagieren

EU will sich verstärkt in Indo-Pazifik engagieren

Die Europäische Union (EU) will künftig eine aktivere Rolle im Indo-Pazifik spielen. Das teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag am Rande des 28. EU-Japan-Gipfels in Tokio auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. "Wir wollen in einer für unseren Wohlstand so wichtigen Region mehr Verantwortung übernehmen", schrieb sie. Sie würdigte zudem Japans "starke" Reaktion auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Japan ist eines von fünf Ländern in der indo-pazifischen Region, die nach Russlands Einmarsch in die Ukraine Sanktionen gegen Moskau beschlossen hatten.