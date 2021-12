 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Exportdynamik in Elektroindustrie in Deutschland verliert an Tempo

Exportdynamik in Elektroindustrie in Deutschland verliert an Tempo

Die Exportdynamik in der deutschen Digital- und Elektroindustrie hat sich im Oktober abgeschwächt. Die Ausfuhren lagen mit 18,9 Milliarden Euro 4,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie der Branchenverband ZVEI am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Die Exporte seien damit verhaltener gewachsen als in den Vormonaten, erläuterte ZVEI-Konjunkturexperte Jürgen Polzin. "Die Wachstumsdynamik hat erkennbar nachgelassen." Im Zeitraum von Januar bis Oktober des laufenden Jahres stiegen die Ausfuhren um 10,7 Prozent auf 184,8 Milliarden Euro.