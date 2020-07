 Wirtschaft, Handel & Finanzen: FDP: Auch Merkel in einem Wirecard-Untersuchungsausschusses hören

FDP: Auch Merkel in einem Wirecard-Untersuchungsausschusses hören

Die FDP will die Einsetzung eines möglichen Wirecard -Untersuchungsausschusses vorantreiben. Fraktionsvize Christian Dürr sagte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag: "An einem Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal führt eigentlich kein Weg mehr vorbei. Ich erwarte, dass nicht nur die Minister Scholz und Altmaier als Zeugen geladen werden, sondern auch die Bundeskanzlerin." Angela Merkel (CDU) dürfe sich nicht aus der Affäre ziehen. "Sie muss erklären, wieso sie auf ihrer China-Reise im vergangenen Herbst noch Werbung für Wirecard gemacht hat, während ihr Finanzminister schon seit Anfang 2019 von den Ermittlungen wusste."