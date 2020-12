 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Fielmann beruft erstmals Frau in den Vorstand

Die Optiker-Kette Fielmann hat erstmals eine Frau in den Vorstand berufen. Am 1. März kommenden Jahres übernehme Katja Groß das Personalressort, teilte das börsennotierte Familienunternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. "Die Vorstandsberufung von Frau Groß durch den Aufsichtsrat der Fielmann AG schließt einen langfristig geplanten Nachfolgeprozess ab", erklärte Vorstandschef Marc Fielmann, der das Ressort seit 2018 übergangsweise mitverantwortet.

Groß ist den Angaben zufolge Diplompsychologin und verfügt über einen Master in Wirtschaftsrecht. Als Referentin Führungskräfteentwicklung habe sie 2001 ihre Karriere bei Fielmann begonnen und sei seit 2018 Personalleiterin. "Frau Groß hat in 19 Jahren die kundenfreundliche Philosophie unseres Unternehmens verinnerlicht und sich besonders im Jahr der Coronavirus-Krise als strukturierte, aber gleichzeitig empathische Führungskraft bewiesen", sagte Fielmann. Nach jüngsten Angaben geht Fielmann mit seinem rund 21 000 Beschäftigten in diesem Jahr von einem Konzernumsatz von mehr als 1,3 Milliarden Euro aus, was wegen der Corona-Pandemie mehr als 14 Prozent weniger wären als im Vorjahr. Der Gewinn vor Steuern soll sich laut Fielmann auf mehr als 100 Millionen Euro belaufen. Das wäre ein Rückgang um mindestens 60 Prozent im Vergleich zu 2019.