 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Finnischer Präsident Niinistö will am Freitag mit Putin sprechen

Finnischer Präsident Niinistö will am Freitag mit Putin sprechen

Finnlands Präsident Sauli Niinistö will am Freitag mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin telefonieren. Worüber er mit dem Kremlchef sprechen will, ließ der Finne nach Angaben des Rundfunksenders Yle am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Helsinki zunächst offen. "Das weiß ich nicht einmal selbst", sagte Niinistö, der manchmal als eine Art Putin-Versteher beschrieben wird.