 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Flughafen Nürnberg: 60 Ziele im Sommer

Mit mehr als 60 Zielen hat der Flughafen Nürnberg nach eigenen Angaben zum Sommerflugplan zumindest beim Streckenangebot das Niveau von vor der Corona-Krise wieder erreicht. Mit Start des neuen Flugplanes an diesem Sonntag seien 23 Ziele neu aufgenommen worden, teilte der Flughafen mit. Insgesamt werden 15 europäische Hauptstädte von Nürnberg aus angeflogen. Bis zu 95 Mal pro Woche gehe es allein in die Türkei. "Im Sommer haben wir ein Streckenangebot auf dem Niveau von 2019", sagte Flughafen-Geschäftsführer Michael Hupe am Freitag.