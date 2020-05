 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Französischer Pressevertrieb Presstalis im gerichtlichen Sanierungsverfahren

Das Pariser Handelsgericht hat ein förmliches Sanierungsverfahren ("redressement judiciaire") über den in finanzielle Turbulenzen geratenen Pressevertrieb Presstalis eröffnet. Die Tochtergesellschaften SAD und Soprocom sollen abgewickelt werden, teilte Presstalis am Freitag mit. Medienberichten zufolge beschäftigen sie mehr als 500 Mitarbeiter und haben fast 10 000 Verkaufsstellen in Frankreich.

"Trotz wiederholter Umstrukturierungsbemühungen und der konstanten Unterstützung der öffentlichen Behörden befindet sich die Presstalis-Gruppe seit mehreren Jahren in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Situation in einem strukturell rückläufigen Printmedienmarkt", hieß es in der Mitteilung von Presstalis. Die Coronavirus-Krise habe zu einer Beschleunigung der Verschlechterung beigetragen. Das Pariser Handelsgericht nimmt mit seiner Entscheidung einen Plan von Zeitungshäusern an, das Vertriebsunternehmen zu retten und in verkleinerter Form fortzuführen. Gegen den geplanten Umbau gibt es Protest von Arbeitnehmern. Presstalis hatte zuletzt vom französischen Staat einen Kredit von 35 Millionen Euro bekommen. An Presstalis sind bisher Zeitungs- und Zeitschriftenverlage beteiligt. Das Unternehmen mit rund 900 Mitarbeitern beliefert nach eigenen Angaben rund 23 000 Verkaufsstellen im Land und hält beim Pressevertrieb einen Marktanteil von rund einem Drittel.