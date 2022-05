 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Freenet bestätigt Jahresprognose - Quartal enttäuscht Experten

Der Mobilfunk-Anbieter Freenet hält nach einem holprigen Jahresstart an seiner Prognose für 2022 fest. Der Umsatz sei im ersten Quartal zum entsprechenden Vorjahreszeitraum leicht auf 616,8 Millionen Euro gesunken, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Büdelsdorf mit. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg auf 118 Millionen Euro. Bei beiden Kennziffern hatten Experten mehr erwartet. Der Aktienkurs von Freenet reagierte auf der Handelsplattform Tradegate zunächst nicht auf die Zahlen.