 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Freudenberg nimmt erste Hürde zur Übernahme von Textilhersteller

Der Mischkonzern Freudenberg hat die erste Hürde zur Übernahme des weltweit tätigen Herstellers von technischen Textilien, Low & Bonar, genommen. Wie die Freudenberg Gruppe am Sonntag in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) mitteilte, erteilte die EU-Kommission die wettbewerbsrechtliche Genehmigung. Weitere Bedingungen müssten aber erfüllt werden, bevor Low & Bonar endgültig übernommen werden könne, sagte dazu eine Freudenberg-Sprecherin ohne weitere Details zu nennen. Die Aktionäre von Low & Bonar hätten der Übernahme bereits zugestimmt. Wieviel Freudenberg für den Textilhersteller bezahlen will, wurde nicht kommentiert. Das Angebot liegt nach früheren Informationen der Deutschen Presse-Agentur bei 107 Millionen Pfund (rund 121 Millionen Euro). Freudenberg will mit dem Schritt seine technische Kompetenz bei Spinnvliesen weiter ausbauen.