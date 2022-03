 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Fridays for Future plant Klimaproteste weltweit und in Deutschland

Fridays for Future plant Klimaproteste weltweit und in Deutschland

Weltweit und auch in vielen deutschen Städten sollen an diesem Freitag Klimaproteste unter dem Motto #PeopleNotProfit stattfinden. Die Organisation Fridays for Future ruft dazu auf und fordert "als Antwort auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine" ein Ende der Abhängigkeit von den fossilen Energieträgern. Man fordere "ein Ende des Krieges und einen Importstopp von Kohle, Öl und Gas aus Russland", heißt es bei der Bewegung im Internet. Weltweit sollen nach diesen Angaben mehr als 1000 Veranstaltungen stattfinden