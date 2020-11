 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Fünfmal so viel Windstrom bis 2030: Neue EU-Strategie vorgestellt

Fünfmal so viel Windstrom bis 2030: Neue EU-Strategie vorgestellt

Der Windstrom von Anlagen vor Europas Küsten soll sich binnen zehn Jahren verfünffachen. Die EU-Kommission schlug am Donnerstag vor, die Kapazität von heute 12 Gigawatt auf 60 Gigawatt bis 2030 auszubauen, bis 2050 sogar auf 300 Gigawatt. Bis 2050 sollen 800 Milliarden Euro in Windkraft und andere erneuerbare Energien auf See investiert werden, um die EU-Klimaziele zu erreichen. Naturschutzziele würden trotzdem eingehalten, betonte die Kommission.