 Wirtschaft, Handel & Finanzen: G7-Agrarminister beraten über Folgen des Ukraine-Kriegs

Die Agrarminister der sieben großen Industrienationen (G7) beraten am Freitag über die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die weltweite Ernährungssicherung. In der Videokonferenz im Rahmen der deutschen G7-Präsidentschaft will Minister Cem Özdemir mit seinen Amtskollegen auch erörtern, wie die globalen Märkte offen gehalten und stabilisiert werden können. Es gelte, gemeinsam dafür zu sorgen, dass der "sinnlose Krieg die Lebensmittelversorgung in einigen Teilen der Welt nicht noch weiter verschärft", hatte der Grünen-Politiker vorab erklärt. An der Beratung sollen auch der ukrainische Minister Roman Leschenko und internationale Organisationen teilnehmen.

Hintergrund sind stark gestiegene Weltmarktpreise unter anderem für Weizen. Landwirte auch in Deutschland sind außerdem besorgt wegen drastisch höherer Preise für Stickstoffdünger, bei dessen Produktion Erdgas benötigt wird. Das Bundesagrarministerium kündigte an, dass nach den G7-Beratungen auch erste Maßnahmen zur Unterstützung der Landwirtschaft in Deutschland vorgestellt werden sollen. Der G7-Gruppe der führenden Industrienationen gehören Deutschland, Kanada, Frankreich, Italien, Japan, die USA und Großbritannien an.

