 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Gastgewerbe: Oster-Buchungen in Deutschland vielfach befriedigend

Gastgewerbe: Oster-Buchungen in Deutschland vielfach befriedigend

Für einen Osterurlaub in Deutschland sind vielerorts noch Buchungen möglich. Mehr als 40 Prozent der Betriebe sprechen laut Deutschem Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) von einer schlechten bis sehr schlechten Buchungslage rund um die Feiertage. Jeder dritte Betrieb vergebe ein "befriedigend". Gut oder sehr gut ist die Buchungslage nach einer Branchenumfrage in gut jedem vierten Betrieb. "Auch mit Blick auf die beschlossenen Corona-Lockerungen setzt die Branche auf kurzfristige Buchungen", teilte der Verband am Donnerstag mit.