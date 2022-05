 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Geberkonferenz in Warschau sammelt Geld für Ukraine-Hilfe

Geberkonferenz in Warschau sammelt Geld für Ukraine-Hilfe

In Polen tritt am Donnerstag eine internationale Geberkonferenz zusammen, um Geld für humanitäre Hilfe für die von Russland angegriffene Ukraine zu sammeln. Die von Polen und Schweden gemeinsam organisierte Veranstaltung soll um 12.00 Uhr in Warschau beginnen. Partner der Konferenz sind nach Angaben der Organisatoren die Präsidenten der Europäischen Kommission und des Europäischen Rates. Auch die Vereinten Nationen beteiligen sich.