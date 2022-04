 Wirtschaft, Handel & Finanzen: GESAMT-ROUNDUP: Lindner rechnet mit 'Wohlstandsverlust' - Industrie in Sorge

GESAMT-ROUNDUP: Lindner rechnet mit 'Wohlstandsverlust' - Industrie in Sorge

Bundesfinanzminister Christian Lindner rechnet in Folge des Ukraine-Krieges mit einem "Wohlstandsverlust" für die Menschen in Deutschland. "Der Ukraine-Krieg macht uns alle ärmer, zum Beispiel, weil wir mehr für importierte Energie zahlen müssen", sagte der FDP-Chef. "Diesen Wohlstandsverlust kann auch der Staat nicht auffangen." Die Bundesregierung werde aber "die größten Schocks abfedern", sagte er der "Bild am Sonntag" und ergänzte: "Ich habe ernsthafte Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung. Das Wachstum geht zurück, die Preise steigen."