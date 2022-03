 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Golf-Produktion im VW-Werk Wolfsburg läuft teilweise wieder an

Volkswagen fährt von kommender Woche an im Stammwerk Wolfsburg Teile der Fertigung wieder hoch. So werde vom 22. März an die Golf-Produktion teilweise wieder anlaufen. In anderen Bereichen gebe es dagegen im März weiter Kurzarbeit, teilte das Unternehmen am Dienstag auf Anfrage mit.

Wegen des Ukraine-Krieges hatten sich die Zulieferprobleme auch bei Volkswagen ausgeweitet. Nach den Werken in Sachsen kam es auch an anderen Standorten zu Einschränkungen. Im Fall der sächsischen Werke waren ausbleibende Lieferungen für Kabel zum Problem geworden. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

